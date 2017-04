SAN BERNARDO: La decisión lo tomo el intendente Miguel Sotelo, si bien es temporario, la situación sanitaria del centro de faena no es propicia ya que no reúne las condiciones exigidas por la ley federal de carnes.

“tengo que garantizarle a mi comunidad la calidad, sanidad alimentaria, hoy el matadero municipal no está en condiciones de garantizar este requisito fundamental para la salud de la población”, señalo el jefe comunal de manera tajante a los carnicero locales que se reunieron este lunes por la noche con las autoridades para conocer la decisión del intendente sobre el cierre del matadero municipal.

La ley federal de carnes 22375 establece las condiciones de inocuidad que debe contar el producto para garantizar la sanidad alimentaria, “tenemos que ir buscando soluciones de mediano y largo plazo, vamos a bajar el costo de impuesto por introducción de cortes en la comunidad para que las carnicería locales no tengan que aumentar el precio del producto y de esta manera continuar con sus emprendimientos”, dijo el intendente a los carniceros reunidos en la oportunidad.

El matadero municipal quedara cerrado temporalmente según manifestó el intendente, no obstante se acordó mantener reuniones periódicas para ir proyectando un lugar seguro y que se ajuste a las normativas que establece la ley federal de carnes .