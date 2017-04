SAN BERNARDO:En el lapidario informe brindado por el jefe comunal en la apertura de sesiones, dio a conocer que el ex intendente, no se pagó el sueldo del mes de noviembre y diciembre del 2015 y luego realizó un juicio al municipio por esa deuda.

“la gestión anterior se fue del gobierno dejando sin abonar los sueldos de todo el gabinete, incluido el del propio intendente, correspondiente al mes de noviembre y diciembre del año 2015 para luego él mismo y los demás funcionarios salientes, iniciar un juicio a esta administración para cobrar dichos sueldos que no pudieron, no supieron o no quisieron saldar”, manifestó Miguel Sotelo.

También el mandatario informo las irregularidades de la administración del ex intendente Sirich , encontradas luego de un año de su gestión.