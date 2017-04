SAN BERNARDO.-En la apertura de sesiones del periodo 2017, el intendente Sotelo brindo un contundente panorama de las cuentas dejadas por el gobierno de Sirich. Anuncio la puesta en funciones del área de información pública para el presente periodo.

El jefe comunal realizo la apertura de sesiones ordinarias del periodo 2017 el último miércoles en el Salón Azul del municipio.

Frente al cuerpo legislativo y autoridades intermedias, el jefe comunal fue contundente con el informe realizado a la hora de evaluar la herencia del gobierno dejado por Juan Sirich.

“El año anterior realizamos un análisis del cuadro de situación financiera y administrativa de nuestra municipalidad y en ese entonces señalamos la situación delicada en la que habíamos recibido el gobierno.

El inicio no fue fácil, ya que encontramos del gobierno anterior, una administración con falta de gestión. En ese entonces las cuentas de nuestra municipalidad estaban en rojo, con deudas con la mayoría de los proveedores, sueldos impagos, moras en la cobertura de los seguros de nuestros empleados, con juicios millonarios en contra del Estado municipal”, recordó el intendente Sotelo.

“Algunas de las deudas reconocidas por la gestión anterior, de cientos de miles de pesos, no cuentan con las facturas que debe emitir el comerciante para poder percibir el pago de lo supuestamente adeudado por parte del municipio y de toda otra documental exigida por el Tribunal de Cuentas.

“¡Quiero dejarlo bien claro! Mi compromiso es pagar todas las deudas del Municipio, pero abonar estas deudas sin dicha documentación respaldatoria. Sería un gravísimo acto de irresponsabilidad por parte de esta gestión, que generarían no sólo un grave problema económico y administrativo para nuestro municipio, lo que nunca voy a permitir, sino que además implicaría avalar numerosas y serias irregularidades que tanto la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Tribunal de Cuentas y la Justicia deberán determinar quiénes han sido sus responsables y aplicarles todo el rigor de la ley.”, manifestó.