SAN BERNARDO:Fueron 163 mm de agua caída en la jornada de este martes sumando un total de 800 mm en los últimos treinta días en nuestra localidad.

El panorama actual es delicado, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua caída sobre la comunidad afectando de modo considerable la situación de los vecinos.,

Si bien no se registraron familias evacuadas, el equipo del gobierno municipal trabaja en un plan de contingencia junto a personal de Sameep y de Vialidad Provincial que despliegan equipos de desagües, en hora de la tarde tres estaciones de bombeo fueron instaladas en los zonas más críticas del Barrio Vivero Sur y del San Martín, lugar que ya se vieron perjudicados en las lluvias anteriores.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos informaron que se realizaron instalaciones de tubos para las alcantarillas, limpieza de canales troncales y cuneteos, perro fueron insuficientes por el meteoro que interrumpe las acciones.

El intendente Miguel Sotelo informo a la prensa que en las últimas semanas, lograron rellenar lugares afectados y se entregó tierras para rellenos a los vecinos, pero las persistentes lluvias no permiten completar las tareas planificadas.

“quiero informar a los vecinos que comprendemos la situación por la que están atravesando, pero estamos trabajando para mejorar canales, cunetas, alcantarillas, relleno de terrenos en los diferentes barrios, pero no podemos completar los trabajos por las lluvias” señalo el jefe comunal a los medios en la jornada de hoy.

El pronóstico del tiempo no es alentador para los próximos días, según el SMN continua el tiempo inestable con lluvias y tormentas aisladas con temperaturas que rondaran los 24° a 36° en la región.