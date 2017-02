Las reuniones continuarán este fin de semana en Charata con varios municipios del Sudoeste y luego en Sáenz Peña con dirigentes del Centro y Norte de la provincia.

Encabezados por Gustavo Martínez, dirigentes de la Zona Sudoeste centro de Chaco se dieron cita en San Bernardo para debatir y analizar el panorama político y la situación macroeconómica y social de cada región. Ratificando como eje principal el apoyo al gobernador Domingo Peppo y la búsqueda de unidad de todos los frentes políticos que componen el FCHMM.

"Nos reunimos y compartimos nuestro mensaje de organizarnos, movilizarnos y convocar a todos los sectores que forman parte del frente que actualmente gobierna el Chaco para contribuir con el Gobernador”, comentó el máximo referente de este sector justicialista. Aseguró que el horizonte es poder explicarle al vecino la importancia de que el Gobernador cuente con mayoría en la Legislatura "para continuar ratificando jurídicamente las políticas públicas que hasta ahora se van fijando y que son parte de nuestro proyecto político que hace 10 años gobierna Chaco de la mano de Jorge Capitanich y de Domingo Peppo”.

Y pidió "a los cuadros dirigenciales y militantes de la Corriente de Expresión Peronista que hagan todos los esfuerzos para unir a todos los sectores del Peronismo, de los partidos políticos que integramos el FCHMM y de otras extracciones políticas y sociales que desean acompañar este proyecto”. Resaltó lo "fructífero y esclarecedor para conocer el panorama y el punto de vista de los dirigentes de cada uno de los municipios del interior provincial”. Detalló que participaron intendentes, diputados provinciales, ediles, y dirigentes de distintos puntos de este sector centro de Chaco entre los que nombró al Intendente local, Miguel Sotelo; la jefa comunal de La Tigra, Alba Sánchez; el presidente del Concejo de Coronel Du Graty, Fredy Locket; concejales de Santa Sylvina y de Villa Berthet.

LOS DIRIGENTES

El anfitrión, Miguel Sotelo, celebró la iniciativa y afirmó que da la posibilidad de poder intercambiar ideas: "Permite tener una panorámica para tomar las mejores decisiones, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada uno. Pertenecemos a un sector que pertenece al FCHMM, que hoy gobierna la provincia y varios municipios, tenemos que asumir la responsabilidad de fortalecer nuestras gestiones mediante el intercambio de ideas, siempre con la meta puesta en apoyar al gobernador Domingo Peppo y al proyecto”, indicó.

"LOS COMPAÑEROS DE PUEBLO NECESITAMOS A NUESTROS DIRIGENTES”

Coincidió Rubén Aceval, referente de Santa Sylvina: "Destaco estos encuentros porque la Corriente de Expresión Peronista recorrió siempre las localidades sea o no año electoral y esto es digno de felicitar. Los compañeros de pueblo necesitamos a nuestros dirigentes y funcionarios cerca porque las necesidades se han profundizado con este proyecto político nacional. Agradecidos y contentos con la visita de Gustavo Martínez. Esto hace que nos fortalezcamos y volvamos a nuestras localidades con más fuerza. Es muy importante en este año electoral que el Peronismo se mantenga unido y son nuestros dirigentes los que nos van marcando este camino”.

"QUEREMOS LA UNIDAD TOTAL”

René Zarate, dirigente de Villa Berthet, participa en todas las reuniones que viene desarrollando la Corriente. Coincidió en la necesidad de unidad entre fuerzas "para que cuando vayan a la elección general haya una sola boleta del Justicialismo y no confundir al ciudadano. Queremos la unidad total, llevar la bandera del Justicialismo con un único estandarte”.

"LLENARNOS DE ÁNIMO PARA TRABAJAR EN UNIDAD”

El presidente del Concejo de Coronel Du Graty, Fredy Lockett, hizo foco en "lo bien que hace al político del interior contar con estos espacios” donde "uno puede escuchar y expresarse. Un lugar donde decir las realidades que vivimos y llenarnos de ánimos para trabajar en unidad en política con vista a las elecciones legislativas”. Ratificó el apoyo a Peppo y citó "el mensaje de Gustavo de estar juntos todos los partidos dentro del Justicialismo”.

Walter Tourn, dirigente de San Bernardo, se sumó a las opiniones de sus pares sobre lo importantes estos encuentros "porque te repone las energías que se necesita para poder encarar esta etapa de trabajo que se viene para las Legislativas”.

"INCENTIVAR LA UNIDAD DE TODOS LOS FRENTES”

El referente de la CEP en Resistencia, Guillermo Monzón, añadió: "Venimos recorriendo ya varias localidades y continuaremos porque el objetivo de estas reuniones son acompañar fuertemente la gestión de Domingo Peppo e incentivar la unidad de todos los frentes que componemos nuestro partido. Escuchar a los dirigentes ayuda mucho a la gestión nuestra como funcionarios y a fortalecer la construcción política”.

"ABRACEMOS LA BANDERA JUSTICIALISTA”

Última pero no menos importante, la intendente de La Tigra, Alba Sánchez, resaltó "cómo este tipo de encuentros fortalece al Justicialismo”. Y comentó: "Es muy lindo escuchar que se lleva el mensaje de unidad, del trabajo en unidad. Abracemos la bandera Justicialista porque siempre la unión trae la fuerza para seguir gobernando”.